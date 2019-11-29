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29.11.19 08:42

Аграрии Пермского края будут закупать дополнительные корма из-за неурожайного лета

© РИА Новости. Игорь Онучин
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сельхозпредприятия Пермского края к ноябрю справились с заготовкой кормов почти на 86%, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.

"В этом году сельхозпредприятия края планировали заготовить 414,7 тыс. тонн кормовых единиц. Заготовлено 356,3 тыс. тонн кормовых единиц (85,9% от плана)", - сказала министр.

По ее словам, на одну условную голову заготовлено 27,8 центнера кормовых единиц, при том что физиологическая норма на зимний стойловый период составляет 33 центнера кормовых единиц.

Недостающие объемы кормов для поголовья аграрные предприятия планируют закупить, также будут использоваться остатки кормов, заготовленных в прошлом году, пояснила Бреднева.

Как сообщалось, в середине августа в Пермском крае объявляли режим ЧС из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов.

Ранее пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на главу региона Максима Решетникова сообщала, что погодные условия минувшего лета отразились на заготовке кормов и сборе урожая. По словам Решетникова, в связи с этим с сельхозпроизводителей были сняты обязанности по достижению целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию.

Кроме того, власти региона приняли решение направить 80 млн рублей на частичную компенсацию ущерба пострадавшим аграриям.

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