Ураган ожидается у восточного побережья Камчатки

29.11.19 08:51

© РИА Новости. Владимир Песня

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В пятницу вечером в акватории Камчатского пролива ожидается ветер, сила которого составит 25-30 м/с, в порывах - до ураганных 40 м/с, в результате чего возможно быстрое обледенение судов, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В тоже время в акватории Берингова моря прогнозируется опасное волнение, которое сохранится до середины ночи 30 октября", - говорится в сообщении.

Высота волн в западной и северо-западной части Берингова моря может достигать 8-9 метров. Ожидается, что ветер там стихнет к концу ночи.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.

В сообщении подчеркивается, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.