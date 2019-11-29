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29.11.19 08:52
Самая северная ледовая переправа открылась для движения на красноярском Таймыре
Данный зимник является единственным связующим звеном между поселком Диксон и одноименным островом, где находится аэропорт, обеспечивающий жизнедеятельность поселка, арктических экспедиций и полярных станций.
Переправа протяженностью 5,4 км и шириной 20 м будет работать по рабочим дням с 8:00 до 18:00 до июня 2020 года. Допустимые нагрузки для колесного транспорта - 3,8 тонн, для гусеничного - 4,7 тонн. Установленная скорость движения транспорта - не более 10 км в час.
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