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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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29.11.19 08:57
"Интерфакс" примет участие в программах МГИМО по подготовке специалистов в сфере экономики и налогообложения
В рамках подписанного соглашения стороны будут развивать долгосрочное сотрудничество в научных и образовательных проектах. В частности, планируется участие экспертов "Интерфакса", ответственных за развитие IT-продуктов в сфере управления налоговыми рисками, в разработке и рецензировании образовательных программ по направлениям подготовки "Экономика", проведении занятий по профильным направлениям.
Студенты МГИМО смогут проходить практику в "Интерфаксе" для приобретения hard skills непосредственно работая с клиентскими кейсами в области налогообложения. Одним из основных инструментов их работы станет созданное "Интерфаксом" профессиональное решение АСТРА, предназначенное для обоснования цен и налогового планирования сделок, подготовки документации по контролируемым сделкам. МГИМО также организует проектное обучение с участием экспертов "Интерфакса" и последующую защиту проектно-ориентированных магистерских диссертаций на базе исследований.
"Сегодня проблема управления рисками актуальна во всем мире - компании уделяют повышенное внимание вопросам автоматизации управления рисками, подбору высококвалифицированных сотрудников, умеющих работать с передовыми системами. Уверен, опыт "Интерфакса", ведущего эксперта в области управления налоговыми рисками, качественно дополнит учебные программы университета и позволит студентам приобрести бесценный практический опыт работы с профессиональными решениями, стать востребованными молодыми специалистами", - сказал руководитель проекта АСТРА Артем Перегудов.
Проректор по кадровой политике МГИМО Владимир Морозов подчеркнул, что "университет уделяет особое внимание сотрудничеству с потенциальными работодателями выпускников и факультет Международных экономических отношений является одним из лидеров в этом направлении. Выпускники этого факультета работают в различных в сферах российской и международной экономики. Сотрудничество с Группой "Интерфакс" позволит открыть нашим выпускникам новые возможности, а МГИМО развивать научно-практическое сотрудничество".
Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) - один из ведущих российских вузов, который реализует образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования, готовит специалистов по 18 направлениям, ведет серьезную научно-исследовательскую работу, имеет широкие международные связи, активно участвует в общественно-политической жизни страны.
Международная информационная группа "Интерфакс" – разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.
В их числе самых известных IT-решений "Интерфакса" системы СПАРК (проверка контрагентов и управление рисками), СКАН (управление репутацией), "СПАРК-Маркетинг" (анализ рынка закупок в разрезе поставщик-заказчик-цены-нарушения), программа АСТРА (обоснование цен и налоговое планирование сделок), решение X-Compliance (комплексная проверка клиентов для целей ПОД/ФТ, выявление санкционных списков), платформа RU DATA (аналитическая и справочная информации для участников финансового рынка) и другие.
В структуру Группы также входит информагентство "Интерфакс" - одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информагентств
"Интерфакс" сотрудничает с ведущими российскими университетами и исследовательскими центрами, помогает проведению научных исследований в современных областях знаний. Сотрудники "Интерфакса" преподают курсы по различным предметам - от машинного обучения до "Финтех", охватывая все ступени образования: от бакалавриата и магистратуры до Executive MBA.
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