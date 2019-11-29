Лимаренко: работу сахалинских чиновников будут оценивать по KPI

29.11.19 08:54

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Качество работы чиновников Сахалинской области будут оценивать по ключевым показателям эффективности (KPI), сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

Такое решение принял губернатор региона Валерий Лимаренко. "До конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

"Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, - это очень важный шаг по усовершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели, к которым чиновники теперь обязаны стремиться. Отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будет оценивать их работу ежеквартально и раз в год", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Он отметил, что такая оценка "позволит держать все показатели на контроле", а KPI - поможет "вывести жизнь в области на принципиально новый уровень и повысить доверие к власти".

Например, перед областным министром социальной защиты поставили задачи - понизить уровень бедности в регионе, увеличить естественный прирост населения и продолжительность активной жизни сахалинцев. Кроме того, она будет отвечать за реализацию проектов "Социальная банковская карта сахалинца" и "Сахалинское долголетие".

Министр образования региона должен поднять уровень образования, особое внимание - уделить результатам ЕГЭ. Доходы министра будут зависеть от обеспеченности местами жителей в детских садах региона.

Пресс-служба сообщает, что в регионе меняется структура областного правительства, которое будет состоять из двух главных блоков - администрации губернатора и правительства Сахалинской области. Такие изменения, поясняет пресс-служба, связаны с появлением новых функций. Так, в областном правительстве появился отдел по работе с социальными сетями. Кроме того, в рамках реализации национальных проектов увеличился спектр предоставляемых населению услуг в вопросах здравоохранения, ликвидации аварийного жилья, социальной поддержки, в области культуры и спорта.