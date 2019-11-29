Лиса с бешенством покусала трех человек в алтайском селе

29.11.19 08:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Лисы начали выходить в села Алтайского края из-за наступления голодного зимнего периода, фиксируются случаи нападения на людей, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии региона Наталья Кароннова.

"Действительно, случаи нападения лис фиксируются. Последние произошли в селе Усть-Иша, где лиса покусала двух человек, а потом жители сообщили, что накануне был еще один случай нападения. Лису застрелили, у нее обнаружено бешенство, поэтому люди провакцинированы", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в селе объявлен карантин.

"На самом деле такие ситуации происходят периодически, особенно в селах, граничащих с лесами. Наступает голодный период и лисы выходят в села в поисках пропитания. Все жители проходят сейчас курс лечения, они не госпитализированы", - подчеркнула Кароннова.