Емкости с опасными отходами на "Усольехимпроме" планируют утилизировать за 1,5 года

29.11.19 09:10

Фото с сайта "Иркутск сегодня"

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами в пятницу сообщил, что регион рассчитывает в 2021 году завершить утилизацию емкостей с опасными веществами, хранящиеся на территории закрытого химического предприятия "Усольехимпром".

"Там (на промышленной площадке "Усольехимпрома" - ИФ) много емкостей. Года за полтора рассчитываем все утилизировать. Если поможет федерация - то быстрее", - сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что с ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области действует режим ЧС из-за угрозы утечки опасных химических отходов с территории "Усольехимпрома", остановленного в 2010 году.

Площадь "Усольехимпрома" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Известно, что там находится более 60 металлических емкостей, как наземных, так и подземных, с хлорсодержащими отходами.

Самым опасным объектом считается цех ртутного электролиза, закрытый в 1998 году как нерентабельный, на территории которого сосредоточено до 600 тонн ртути.

За последние два года на "Усольехимпроме" было зафиксировано несколько утечек опасных веществ, большинство - по вине нелегальных сборщиков металлолома.