Генпрокуратура может разрешить вывести поселения из границ Прибайкальского нацпарка

29.11.19 09:14

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ допустила возможность вывода населенных пунктов из границ Прибайкальского национального парка в Иркутской области, сообщил губернатор Сергей Левченко на встрече с журналистами в пятницу.

"Генпрокуратура ранее занимала достаточно жесткую позицию - вырезать населенные пункты из границ нацпарка нельзя. Недавно получил письмо от Генпрокуратуры - они изменили мнение. Думаю, мы решим этот вопрос", - сказал Левченко.

Губернатор добавил, что руководство нацпарка тоже не против вывода поселений.

"Договорились, где компенсируем. Мы им дали земли в Шелеховском и Иркутском районах", - сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту постановления правительства РФ о расширении границ Прибайкальского нацпарка, опубликованному Минприроды РФ осенью, его территория будет увеличена на 15 тыс. га - до 540 тыс. га. Планируется включить в границы нацпарка три участка: правобережье реки Большая Олха в Шелеховском лесничестве, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка в Иркутском лесничестве, северное побережье и акватория острова Ольхон на Байкале.

Сообщалось также, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко обращался к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой не включать новые населенные пункты в состав Прибайкальского нацпарка, и исключить из его границ уже существующие поселения.

В настоящее время на территории нацпарка находится около 40 населенных пунктов, в том числе административный центр самого крупного байкальского острова Ольхон - популярный у туристов поселок Хужир.

Национальный парк был создан в 1986 году на площади 417,3 тыс. га, которая в процессе его развития увеличивалась до 525 тыс. га. Нацпарк полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах - 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.