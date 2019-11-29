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29.11.19 09:16
Жители затопленного Тулуна начали заключать договоры на строящееся жилье
"После наводнения люди долгое время не могли определиться с тем, чтобы купить жилье, которые предлагают им 6 застройщиков в микрорайоне "Березовый". По данным на вчерашний день, первые 77 семей, наконец, начали выбирать из предложенных проектов. Первые 77 договоров заключены", - сказал губернатор.
Он пояснил, застройщики в общей сложности предлагают пострадавшим 40 проектов домов.
Ранее сообщалось, что Тулун пережил две волны наводнения этим летам. Потерявшим жилье власти предложили купить готовое жилье из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр. Этим уже воспользовались более 4 тыс. человек.
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