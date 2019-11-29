В цейтноте: контракт на транзит российского газа через Украину необходимо заключить до 13 декабря
  
Радикально реформировать: Минспорт может аннулировать лицензию ВФЛА
   
Недешевые технологии: в Кемерове установили мультимедийную новогоднюю ель за 18 млн рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
29.11.19 09:16

Жители затопленного Тулуна начали заключать договоры на строящееся жилье

© РИА Новости. Александр Кряжев
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Первые жители Тулуна, пострадавшего при наводнении этим летом, заключили договоры о приобретении строящегося индивидуального жилья в городе, сообщил журналистам в пятницу губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"После наводнения люди долгое время не могли определиться с тем, чтобы купить жилье, которые предлагают им 6 застройщиков в микрорайоне "Березовый". По данным на вчерашний день, первые 77 семей, наконец, начали выбирать из предложенных проектов. Первые 77 договоров заключены", - сказал губернатор.

Он пояснил, застройщики в общей сложности предлагают пострадавшим 40 проектов домов.

Ранее сообщалось, что Тулун пережил две волны наводнения этим летам. Потерявшим жилье власти предложили купить готовое жилье из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр. Этим уже воспользовались более 4 тыс. человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.11.19 09:35
Все поезда на МЦД-1 МЦД-2 за два года поменяют на новые 11-вагонные "Иволги"
.
  29.11.19 09:32
Медведи в Московском зоопарке впали в спячку
.
  29.11.19 08:57
"Интерфакс" примет участие в программах МГИМО по подготовке специалистов в сфере экономики и налогообложения
.
  28.11.19 14:41
Рошаль: врачей нельзя сажать в тюрьму за "неумышленные ошибки"
.
  28.11.19 12:18
Путин: военные стран ОДКБ примут участие в параде Победы 9 мая 2020г
.
  28.11.19 11:17
Отказ в компенсациях родственникам жертв катастрофы Ту-154 будет обжалован
.
  28.11.19 10:57
Москву полностью украсят к Новому году до 16 декабря
.
  28.11.19 09:45
Маршрут трамвайной линии в Бирюлево утвердят в следующем году
.
  27.11.19 16:18
Собянин отметил важность запуска трассы Москва-Петербург на полную мощность
.
  27.11.19 15:46
Более 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket