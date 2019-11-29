Левченко сообщил о создании территории опережающего развития в Тулуне

29.11.19 09:19

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ создало территорию опережающего развития (ТОР) в Тулуне, который этим летом пережил две волны наводнения, сообщил журналистам в пятницу губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Вчера на правительственной комиссии вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что подписано постановление по ТОР в Тулуне. На город будут распространяться все предусмотренные законом налоговые льготы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что потенциальными резидентами ТОР в Тулуне станут шесть компаний, которые планируют создать более 650 рабочих мест и инвестировать в свои проекты более 1,5 млрд рублей.

Власти региона указали, что в городе возможно создать завод стеклокомпозитов, а также предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания, в том числе колбасных изделий.

Тулун этим летом пережил две волны наводнения, которые уничтожили около трети города. По информации министерства экономического развития Иркутской области, во время паводка в Тулуне пострадали 260 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.

Значимых предприятий на территории Тулуна нет. Основной бизнес в городе - торговля.

Крупный бизнес имеется в Тулунском районе. Там расположен филиал компании "Востсибуголь" - "Разрез Тулунуголь" (Азейский и Мугунский разрезы), который добывает бурый уголь.