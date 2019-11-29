Медведи в Московском зоопарке впали в спячку

29.11.19 09:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Три медведя в Московском зоопарке - камчатская медведица Роза (27 лет) и ее соседи гималайские медведи Алладин (25 лет) и Будур (24 года) - впали в спячку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зоосада в пятницу.

"Хищники погрузились в состояние зимнего сна 28 ноября. На ближайшие 3-3,5 месяца "Остров зверей", где находятся вольеры медведей, станет зоной тишины и спокойствия: шуметь поблизости со спящими животными ни в коем случае нельзя, чтобы не потревожить их чуткий сон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, процесс подготовки к зимнему сну занял в общей сложности несколько месяцев: ещё летом хищники активно отъедались, накапливая жировые запасы, необходимые, чтобы пережить зиму. В этом году из-за аномально теплой осени зоологи опасались, что медведи могут заснуть позже, чем обычно, однако наступившее во второй половине ноября похолодание подстегнуло животных к тому, чтобы погрузиться в сон.

"Мы стремимся создать для обитателей зоопарка максимально приближенные к естественным условия для зимовки, поэтому еще в конце октября киперы стали оставлять в вольерах медведей солому, из которой можно сделать уютную и мягкую подстилку на время зимнего сна. Сперва медведи растаскивали солому по вольеру, но со временем стали уносить часть во внутреннее помещение - в свои берлоги. Конечно, наши специалисты немного помогли хищникам обустроить место для сна, но основную работу животные проделали сами", - рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

За время зимы медведи могут потерять до четверти своего веса. Этот показатель считается нормой. Сейчас вес бурой медведицы Розы чуть больше 400 кг, а ее гималайские сородичи весят около 250 кг.

Пока бурый и гималайские медведи находятся в состоянии зимнего сна, другие представители семейства медвежьих - белые медведи Мурма и Врангель и большие панды Диндин и Жуи - будут бодрствовать. Их посетители зоопарка смогут увидеть в течение всего сезона холодов.