Все поезда на МЦД-1 МЦД-2 за два года поменяют на новые 11-вагонные "Иволги"

29.11.19 09:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Весь подвижной состав первых двух МЦД заменят на новые 11-вагонные "Иволги" за два года, заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ" в пятницу.

"Есть план обновления всего подвижного состава, который работает на двух диаметрах: за два года перевозчик обязался перед правительствами Москвы и Московской области полностью поменять все поезда на МЦД-1 и МЦД-2 на новые "Иволги" в 11-вагонном исполнении. Мы следим за тем, чтобы это было сделано максимально быстро, даже быстрее чем за два года", - сказал Ликсутов.

По его словам, мэр Москвы уже сейчас поставил задачу в течение двух недель увеличить состав "Иволги" до 10-11 вагонов, хотя с объемом перевозки и нынешний подвижной состав справляется.

"АО ЦППК дано поручение с 9 декабря обеспечить 11-вагонные "Иволги" на МЦД-1, это даст прибавку еще 357 тысяч пассажирских мест в сутки", - отметил Ликсутов.

Перед производителем поезда также поставлена задача о доработке, подчеркнул Ликсутов.

"Есть несколько вопросов к производителю поездов: доработка системы управления дверями, дополнительная информация в салоне поезда. Есть еще и резервы, связанные с возможностью более четкого исполнения графика с учетом опыта мосметро", - сказал глава департамента.

Он также сообщил, что будут стандартизированы и достроены старые платформы на пути следования МЦД.

"На той части пути, где поезда проходят по существующей инфраструктуре, платформы какие были раньше, такие и остались. У нас есть программа вместе с "Российскими железными дорогами" на следующих этапах стандартизировать все, переделать и достроить старые платформы. Это процесс, который долго не будет прекращаться, с тем чтобы инфраструктуру сделать максимально комфортной", - подчеркнул он.

Как считает Ликсутов, ряд негативных отзывов мог быть вызван недостаточностью информирования, однако в целом можно говорить об успехе проекта МЦД.

"В первый день оказалось, что информации недостаточно, несмотря на масштабную кампанию, которая длилась больше года. Некоторые люди специально выходили из поездов, чтобы только попасть в "Иволги". В итоге весь поток, который вывозился до этого обычными поездами, переходил в основном в новые поезда, они переполнились. Хотя общее количество пассажирских мест по сравнению с тем, что было раньше, увеличилось на 60% (+900 тыс. мест в сутки в рабочий день на МЦД-1 и МЦД-2) даже с учетом "Иволг" в коротком исполнении", - сообщил он.

"Мы проводили опрос, будут ли люди и дальше пользоваться диаметрами: более 80% опрошенных сказали, что однозначно будут продолжать пользоваться. За МЦД-1 и МЦД-2 фактически проголосовали пассажиры, которые за первую неделю работы совершили на 239 тысяч поездок больше, чем на предыдущей неделе до открытия МЦД", - добавил Ликсутов.