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29.11.19 10:56
В Приамурье завершено строительство российской части автомобильного моста в КНР
"Этот мост имеет очень важное стратегическое значение. Это очень серьезная перспектива для нашего региона. Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей. Для нас этот мост открывает экспортные возможности. Амурская область - один из лидеров по производству сои в стране", - сообщил журналистам губернатор Василий Орлов.
На данный момент завершены основные строительные работы, далее начнется благоустройство. По плану - работы в предмостовой зоне.
"В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону - транспортно-логистический комплекс. Инвестор определен, это ГК "Регион". Инвестиции составят 8,5 млрд рублей", - отметил Орлов.
В свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов отметил, что практически все комплектующие - российского производства.
"Все на этом мосту, кроме, к сожалению, вантов из Франции, все сделано на заводах в нашей стране. Это очень важно, потому что мы можем сказать, что все делалось руками россиян в разных регионах нашей большой страны. Это общий результат. Проект сложный, в нем нет бюджетного финансирования, строился методом концессии", - сказал Козлов.
По его словам, оформление документов после завершения строительства тоже непростой этап, так как они будут подписываться и согласовываться на уровне двух стран.
Как сообщалось, протяженность двухполосного моста составляет чуть более километра, по 540 метров с российской и китайской сторон. Большой объем работ пришелся и на подъездные пути. Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км, из них 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России.
С момента начала стройки и до вывода техники с объекта прошло ровно 1070 дней, или почти три года. Мост рассчитан на пассажиропоток в 5,5 тыс. человек, на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.
Многократный рост грузооборота, как ожидают власти, позволит пополнить бюджеты всех уровней, а также даст мощный толчок к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции.
Соглашение между правительствами РФ и КНР о международном автомобильном переходе Благовещенск-Хэйхэ было подписано четверть века назад - в июне 1995 года. Большие планы из-за отсутствия финансирования были приостановлены на этапе бурения изыскательских скважин.
К соглашению вернулись только через 20 лет - в 2015 году новый документ был подписан в рамках визита Владимира Путина в КНР. Через год был подписан концессионный договор, выбрана уникальная модель финансирования межгосударственного объекта - за счет внебюджетных источников.
Строительство моста через реку Амур стартовало 18 декабря 2016 года и на всех этапах находилось на контроле Минвостокразвития. В мае текущего года была завершена стыковка российской и китайской частей моста. Ввод сооружения в эксплуатацию ожидается весной 2020 года.
С российской стороны затраты составляют 13,6 млрд рублей, с китайской - 5,2 млрд рублей. Мостовой переход возводится на внебюджетные средства. Созданная российско-китайская компания в рамках концессии получила кредит в китайском банке. Проезд по мосту будет платным, срок окупаемости - 16 лет.
Чтобы синхронизировать работу пункта пропуска со сроком завершения строительства моста, было принято решение строить временный пункт пропуска. В июне текущего года правительство РФ выделило из резервного фонда на эти цели 466 млн рублей.
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