Власти опровергли массовые увольнения врачей волгоградской больницы из-за низких зарплат

29.11.19 09:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Информация о массовых увольнениях медперсонала из больницы N15 города Волгограда, которая отражена в петиции на сайте Change.org, не соответствует действительности, заявили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального комитета здравоохранения в пятницу.

"Сложившаяся ситуация уже привела к тому, что из учреждения вынуждены были уволиться десятки молодых специалистов и опытных заслуженных работников. Только за последнее время врачи уволились из терапевтического отделения, хирургического отделения, а реанимационное отделение вообще одновременно потеряло 4 врачей", - говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что главврач больницы "обязывает сотрудников стационара и поликлиники работать в выходные и праздничные дни, но не оплачивает их". При этом "медсестра получает 15 тысяч в месяц".

По словам представителя облздрава, данная информация не соответствует действительности.

"По информации администрации медицинского учреждения, в течение 2019 обращений со стороны сотрудников по поводу размера заработной платы или изменения графика работы не поступало. Кроме того, не поступало запросов со стороны контролирующих органов", - сказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день средняя зарплата врачей в медицинском учреждении составляет 54 тыс. рублей, среднего медицинского персонала - 27 тыс. рублей.

"В медицинской организации нет сотрудника по имени Алевтина Назарова, от имени которой написана петиция", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что за 11 месяцев текущего года в больнице были трудоустроены 35 врачей-специалистов. Уволены за этот же период 11 врачей-специалистов, 5 из них - в связи с переменой места жительства.