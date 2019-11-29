ЦБ РФ отозвал лицензию у белгородского Осколбанка

29.11.19 09:58

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк" (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.

"Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, кредитная организация систематически занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, а также проводила сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения.

ЦБ отмечает, что Осколбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры

Осколбанк является участником системы страхования вкладов.

Банк учрежден в декабре 1990 года на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР и до настоящего времени является единственным самостоятельным банком в Старом Осколе. В его структуре - центральный и дополнительный офис. По данным на 30 мая 2018 года, кредитная организация принадлежала белгородскому предпринимателю Олегу Клюке.

Осколбанк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 309-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 ноября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе РФ.