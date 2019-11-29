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29.11.19 10:07
Около 250 км праздничных гирлянд украсят Подмосковье к Новому году
"У нас будет порядка 2,5 тыс. световых конструкций - это фонтаны, новогодние шары, Деды Морозы, олени, кареты и так далее, (...) а также 250 км световых иллюминационных гирлянд", - сказал Менчук в эфире телеканала "360".
Он добавил, что на территории региона также установят 2 тыс. празднично украшенных елей, они появятся в парках, скверах, на площадях городов.
По словам представителя ГУИПа, праздничную иллюминацию в Подмосковье включат 1 декабря.
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