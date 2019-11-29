Около 250 км праздничных гирлянд украсят Подмосковье к Новому году

29.11.19 10:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Московскую область в преддверии новогодних праздников украсят около 2,5 тыс. светодиодных фигур и 250 км гирлянд, сообщил первый замруководителя главного управления информационной политики (ГУИП) региона Александр Менчук.

"У нас будет порядка 2,5 тыс. световых конструкций - это фонтаны, новогодние шары, Деды Морозы, олени, кареты и так далее, (...) а также 250 км световых иллюминационных гирлянд", - сказал Менчук в эфире телеканала "360".

Он добавил, что на территории региона также установят 2 тыс. празднично украшенных елей, они появятся в парках, скверах, на площадях городов.

По словам представителя ГУИПа, праздничную иллюминацию в Подмосковье включат 1 декабря.