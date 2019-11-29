Горнолыжные курорты Дмитровского округа начнут работу в первой декаде декабря

29.11.19 10:09

© РИА Новости. Нина Зотина

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Шесть горнолыжных курортов Дмитровского городского округа начнут 7 декабря свою работу, заявил накануне глава муниципалитета Илья Поночевный.

"У нас шесть горнолыжных курортов, на каждом по несколько склонов. И все в субботу начинают свою (...) работу", - сказал Поночевный в ходе эфира губернатора Московской области Андрея Воробьева на телеканале "360" накануне.

Поночевный добавил, что снег на склонах уже есть.

Глава городского округа пригласил гостей на массовый спортивный праздник "Спорт! Снег! Смех!", который пройдет в округе также 7 декабря.

Как сообщалось, этим мероприятием открывается проект "Зима в Подмосковье". Гости праздника смогут прокатиться с ледяной горки с длиной ската более 17 метров, принять участие в мастер-классе по керлингу и другим зимним видам спорта, попробовать свои силы в шуточной спартакиаде, одним из этапов которой станут гонки на радиоуправляемых полутораметровых елках.