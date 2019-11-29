Мусорный полигон "Егорьевский" закроют 12 декабря

29.11.19 10:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Закрытие мусорного полигона "Егорьевский", который находится в городской черте, намечено на декабрь, заявил глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев.

"Благодаря той масштабной программе, которая сегодня реализуется на территории Подмосковья по строительству комплексов по переработке ТБО (твердых бытовых отходов - ИФ), появилась возможность в декабре закрыть наш полигон", - сказал Гречищевв ходе эфира губернатора Московской области Андрея Воробьева на телеканале "360" накануне.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин пояснил, что закрытие полигона намечено на 12 декабря, а 14 декабря планируется запустить комплекс по переработке отходов "Егорьевский" мощностью 500 тыс. тонн в год.

Полигон "Егорьевский" был открыт около 50 лет назад.