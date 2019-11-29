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29.11.19 10:17
Мусорный полигон "Егорьевский" закроют 12 декабря
"Благодаря той масштабной программе, которая сегодня реализуется на территории Подмосковья по строительству комплексов по переработке ТБО (твердых бытовых отходов - ИФ), появилась возможность в декабре закрыть наш полигон", - сказал Гречищевв ходе эфира губернатора Московской области Андрея Воробьева на телеканале "360" накануне.
Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин пояснил, что закрытие полигона намечено на 12 декабря, а 14 декабря планируется запустить комплекс по переработке отходов "Егорьевский" мощностью 500 тыс. тонн в год.
Полигон "Егорьевский" был открыт около 50 лет назад.
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