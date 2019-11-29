Мемориальный комплекс в память о героях-энергетиках откроют к 75-летию Победы в Туле

29.11.19 10:27

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-героям Великой Отечественной войны, будет открыт к 75-летию Победы в мае 2020 года в Туле, сообщила пресс-служба правительства региона.

Средства будут выделены ПАО "Россети".

Мемориал будет размещен на Щекинском шоссе Тулы. Там появится стела высотой 14,18 м, а также Вечный огонь и обелиск. Второй этап комплекса предполагает создание мест отдыха, прогулочных зон, детских и спортивных площадок.

"Уверен, что масштабный мемориальный комплекс станет объектом федерального значения, еще одной точкой в туристическом маршруте гостей региона, а также новым местом отдыха для горожан. Очень важно не только построить комплекс, но и обеспечить надлежащее содержание его территории, а также создать всю необходимую инфраструктуру", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Дюмина.

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".