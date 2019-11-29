ИТМО выдвинет в совет директоров нового фонда "Яндекса" ректора Васильева

29.11.19 10:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Национальный исследовательский университет ИТМО выдвинет кандидатом в совет директоров создаваемого "Яндексом" "Фонда общественных интересов" ректора Владимира Васильева.

"В Совет директоров "Фонда общественных интересов" от Университета ИТМО войдет ректор вуза - Владимир Николаевич Васильев", - сообщили "Интерфаксу" в ИТМО в пятницу.

Как сообщалось, совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий "Фонд общественных интересов".

В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру этого фонда, запланировано на 20 декабря.