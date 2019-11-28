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28.11.19 20:01
Дни Ростовской области проходят в Италии
В рамках Дней Ростовской области, которые проходят в Милане, состоялся бизнес-форум по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Ростовской областью и Итальянской Республикой. В рамках мероприятия прошли многочисленные деловые переговоры, состоялась презентация инвестиционных проектов российского региона.
На бизнес-форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что внешнеторговый оборот Ростовской области с Италией в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 21% и превысил $254 млн, в том числе, экспорт составил почти $128 млн, импорт - более $126 млн.
В рамках бизнес-форума президент холдинга "Форте" Александр Денисов и директор компании S.A.I.P. Паоло Занотти подписали соглашение о поставке в Ростовскую область оборудования для производственного комплекса стоимостью более 40 млн евро. "Форте" планирует к середине 2021 года ввести в эксплуатацию завод по производству насосного оборудования.
Согласно еще одному подписанному соглашению, компания Record S.P.A. поставит крупнейшему в Ростовской области хлебопекарному предприятию "Аютинский хлеб" упаковочное оборудование на сумму 60 млн рублей.
"Все эти соглашения имеют прикладное значение и будут реализованы практически сразу после подписания. Они были тщательно проработаны еще на этапе подготовки этой бизнес-миссии в Милан", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того на площадке бизнес-форума в Милане заключено два договора о взаимодействии в сфере туризма.
Так, Агентство по развитию туризма Ростовской области и компания Best collection договорились о взаимодействии при продвижении российского региона как туристического направления для граждан Италии, компании "Авиа-Сити" и Pergamon Travel - о сотрудничестве в этой сфере.
"Я бы отметил здесь два соглашения, которые подписаны с туристическими компаниями. Они направлены на то, чтобы создавать условия для более активного развития туризма как в Ростовскую область, так и в Ломбардию. Эти документы были проработаны предварительно, у них есть понятная перспектива реализации", - отметил губернатор.
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и итальянский институт "Музеи моря и миграции" заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере истории, искусства и культуры.
Договорились о взаимодействии также Донской государственный технический университет и Средиземноморский университет Реджио Калабриа.
По мнению губернатора Ростовской области, сотрудничество в гуманитарной сфере является не менее важным, чем взаимодействие в экономике.
Развитию социально-экономических и культурных связей может, отчасти, содействовать открытие прямого авиарейса между Ростовом-на-Дону и Миланом. На встрече с президентом Ломбардии Аттилио Фонтана было принято решение поработать над этим вопросом.
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