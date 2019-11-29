Путин: для РФ важно координировать с ОИК усилия по противодействию угрозам

29.11.19 10:55

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников проходящей в Уфе встречи Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", на которой обсуждаются вопросы расширения межконфессионального диалога, сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия.

"Символично, что эта встреча приурочена к пятидесятилетию Организации исламского сотрудничества, с которой Российская Федерация активно и успешно взаимодействует по многим направлениям", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что участников "объединяет приверженность принципам справедливого демократического миропорядка, стремление к обеспечению верховенства права в международных делах, к упрочению стабильности и безопасности на всех континентах".

"Важно, что Россия и члены Организации координируют усилия по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов и решению различных гуманитарных проблем", - добавил он.

Президент выразил надежду, что дискуссии на встрече будут конструктивными и содержательными, а выдвинутые идеи и инициативы "послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами".

Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь заявил, что башкирской мусульманской умме принадлежит значительная заслуга в укреплении межконфессионального мира.

"В укреплении межконфессионального мира и согласия в нашей стране есть значительная заслуга и мусульманской уммы нашей республики. Более 230 лет назад императрица Екатерина II выбрала именно Уфу официальным центром российского ислама. Думаю, она увидела в спокойном и уверенном характере народов Башкортостана надежных друзей и храбрых защитников отечества", - сказал он в своем приветствии участникам заседания Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Уфе в пятницу.

Хабиров отметил, что созданное в Уфе Духовное управление мусульман "многое сделало для развития мусульманской культуры и образования, интеграции российских мусульман в российское политическое и культурное пространство" и продолжает объединять единоверцев, защищать общество от религиозного экстремизма.

Башкирия с точки зрения религиозной ситуации представляет собой модель многонациональной и многоконфессиональной России, напомнил Хабиров. По числу народностей регион на втором месте после Дагестана. В республике живут последователи трех мировых религий: христианства, ислама и иудаизма.

Глава Башкирии предложил использовать духовный потенциал ислама в воспитании у молодежи трудолюбия, коллективизма, уважения к страшим и любви к отечеству.

Организация исламского сотрудничества - международная организация исламских стран, основанная в 1969 году. Является самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной международной организацией. Целями создания послужили: сотрудничество между мусульманскими государствами, совместное участие в деятельности на международной арене, достижение стабильного развития стран-участниц.