Пропавшие из-за пожара в нефтешахте в Коми двое рабочих признаны погибшими

29.11.19 11:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В Ухте (Коми) продолжается ликвидация последствия пожара в нефтешахте "Яреганефть", два пропавших рабочих признаны погибшими.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, организованная в среду подача воды и пленкообразующего пенообразователя на аварийный участок через вентиляционную скважину позволила флегматизировать процесс нефтяного горения, а также достигнуть цели - снизить температуру и интенсивность горения.

Проложен и запущен водовод для подачи воды через скважину №107. На аварийном участке проводится разведка отделениями горноспасателей, ведутся мониторинг состава газовой атмосферы и дистанционный отбор проб воздуха.

"Два без вести пропавших работника признаны Ухтинским горсудом погибшими. Данное решение позволит в полном объеме оказать поддержку членам их семей. Организовано медикопсихологическое сопровождение", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий пожара привлечено 145 человек и 14 единиц техники.

Информация о задымлении на отметке минус 200 метров в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" под Ухтой поступила вечером 24 ноября. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны. Одного рабочего спасли, двое остались в шахте.

К 03:45 мск 25 ноября пожар в горной выработке был локализован на площади 2 тыс. кв. метров. На отметке минус 200 метров происходило горение нефти.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время работа шахты приостановлена.

Власти региона 26 ноября сообщили о решении затопить часть выработок нефтешахты.