Девять студентов медколледжа в Петрозаводске госпитализированы с кишечной инфекцией

29.11.19 11:11

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Девять студентов петрозаводского базового медколледжа госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

"Девять студентов петрозаводского базового медицинского колледжа, проживающих в общежитии, накануне утром обратились в здравпункт с симптомами заболевания", - написал Охлопков.

По его словам, результаты обследования показали отсутствие пищевого отравления. Аналогичные симптомы (температура, рвота) имеют еще порядка 30 человек, в том числе проживающие дома.

"Поговорил со студентами в стационаре об их состоянии: все чувствуют улучшение", - отметил Охлопков.

Он добавил, что в здании общежития проведены дополнительные мероприятия по дезинфекции мест общего пользования, проведен инструктаж работников, даны разъяснения всем проживающим в общежитии.

Руководство столовой, работающей в помещении учебного корпуса колледжа, поставлено в известность о случаях обращения за медицинской помощью и осуществляет производственный контроль. Проведена дополнительная санитарная обработка помещений и оборудования пищеблока.