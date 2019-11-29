Газпром полностью готов к поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"

29.11.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 ноября. Interfax-Russia.ru - "Газпром" полностью готов к поставкам газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе конференции по недвижимости корпораций в Петербурге в пятницу.

"Газопровод построен от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем, мы полностью готовы к подаче газа", - сказал он.

Маркелов напомнил, что поставка газа начнется в рамках торжественной церемонии на следующей неделе.

Зампред правления также добавил, что в 2023 году "Газпром" планирует выйти на добычу на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии (первоочередная база для поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - ИФ) 25 млрд кубометров газа в год.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области.