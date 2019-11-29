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29.11.19 11:13
Газпром полностью готов к поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газопровод построен от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем, мы полностью готовы к подаче газа", - сказал он.
Маркелов напомнил, что поставка газа начнется в рамках торжественной церемонии на следующей неделе.
Зампред правления также добавил, что в 2023 году "Газпром" планирует выйти на добычу на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии (первоочередная база для поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - ИФ) 25 млрд кубометров газа в год.
Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области.
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