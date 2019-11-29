|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.11.19 11:21
ФСБ задержала в Севастополе россиянку, собиравшую военные сведения для украинской разведки
"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).
Суд в Севастополе постановил арестовать россиянку.
"На заседании 27 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 26 января 2020 года", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель Ленинского райсуда Севастополя.
Это не первый случай с расследованием дел о госизмене в Севастополе.
Так, в ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
Северо-Кавказский окружной военный 11 декабря 2018 года признал Пархоменко виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он был лишен офицерского звания.
Судом и следствием было установлено, что в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы, - "ИФ") имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.
В апреле этого года Верховный суд России признал законным приговор Пархоменко.
"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сообщили тогда "Интерфаксу в пресс-службе суда.
Свою вину Пархоменко не признал.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket