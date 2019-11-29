Глава УФНС Поморья и НАО стал фигурантом дела о взятке 8,5 млн рублей

29.11.19 11:30

© РИА Новости. Виталий Тимкив

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В отношении руководителя УФНС по Архангельской области и НАО Сергея Родионова возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщает СК РФ в пятницу.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей.

"Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома", - говорится в сообщении.

Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов через заключение мирового соглашения с УФНС Архангельской области и НАО, а также "за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий".

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством взятки), а также в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ по Архангельской области.

По месту жительства Родионова произведен обыск.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.