Экс-глава Кирова Быков задержан по подозрению во взяточничестве

29.11.19 11:34

Фото с сайта СУ СКР по Кировской области

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

"По версии следствия, в 2014-2016 годах Владимир Быков, будучи в должности главы города Кирова <...> получил от одного из предпринимателей Кирова через посредника взятку в виде денег в сумме 7,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги были переданы "за совершение действий и бездействие в пользу представляемых предпринимателем фирм, а также покровительство со стороны должностных лиц администрации Кирова, Кировской городской Думы".

В частности, предпринимателю обещалось заключение договора с кировским АО "АТП" ("Автотранспортное предприятие") на поставку топлива и его своевременную оплату независимо от качества.

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

В настоящее время следователи СУ СКР по Кировской области проводят обыски по месту жительства.

"Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2007-2016 годах Быков был мэром Кирова, после чего перешел на работу в областное Заксобрание. Также он являлся секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

25 октября депутаты Заксобрания Кировской области досрочно прекратили полномочия председателя парламента Быкова в связи с его переходом на другую работу.