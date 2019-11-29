Госдума готовит законопроект об отмене комиссии банков по платежам за ЖКХ

29.11.19 11:36

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - "Единая Россия" разрабатывает законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам, заявил журналистам руководитель думской фракции Сергей Неверов.

"Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат. Более того, в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию - тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация. С 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы. Но все равно это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ - это не услуга, это обязательство", - сказал Неверов. По его словам, инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана.

"Мы обсуждали с Эльвирой Набиуллиной, что внесем такой законопроект - об отмене комиссий по обязательным платежам. Речь идет в том числе о пошлинах и штрафах", - пояснил Неверов.

Он также напомнил, что сейчас в Госдуме готовится к принятию во втором чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга" - комиссии при переводе денег между региональными подразделениями одного банка.