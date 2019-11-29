Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Псковской области

29.11.19 11:38

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Рейсовый автобус, подвозивший детей до школы, попал в ДТП в Новоржевском районе Псковской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Около 8.30 мск пятницы на 2-м километре автодороги Новоржев-Кудеверь водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково-Новоржев, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось", - говорится в сообщении.

В салоне находились 10 пассажиров, из них 7 детей, ехавших в школу.

В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних и один взрослый. По информации пресс-службы УМВД Псковской области, мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 года рождения и 2003 года рождения переломы носа и ключицы соответственно.

Кроме того, пострадала женщина 1963 года рождения, она получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.