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29.11.19 11:38
Четверо детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Псковской области
"Около 8.30 мск пятницы на 2-м километре автодороги Новоржев-Кудеверь водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково-Новоржев, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось", - говорится в сообщении.
В салоне находились 10 пассажиров, из них 7 детей, ехавших в школу.
В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних и один взрослый. По информации пресс-службы УМВД Псковской области, мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 года рождения и 2003 года рождения переломы носа и ключицы соответственно.
Кроме того, пострадала женщина 1963 года рождения, она получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.
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