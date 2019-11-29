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29.11.19 12:01

Хабаровскому краю могут выделить до 10 млрд рублей на модернизацию поликлиник и больниц

© РИА Новости. Виталий Аньков
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Минздрав Хабаровского края готовит проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по ней из федерального бюджета регион может получить около 10 млрд рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александра Витько.

"Специалисты министерства здравоохранения Хабаровского края готовятся защищать перед федеральным правительством проект программы по модернизации районных больниц и относящихся к ним учреждений. Сейчас для этого формируются паспорта по каждой медицинской организации, просчитываются имеющиеся возможности и необходимые затраты", - сказал Витько.

По его словам, в настоящее время рассматривается каждое медицинское учреждение в районах.

"Мы рассматриваем каждый ФАП, каждую амбулаторию. Смотрим, в каком состоянии помещение, оборудование и так далее. Ведется огромная работа. Мы получаем много жалоб от жителей. Это и кадровые проблемы, и износ оборудования, нехватка специалистов. Много проблем возникает из-за того, что объекты здравоохранения располагаются не в шаговой доступности. Частично этот вопрос решается за счет национальных проектов. Очевидно, что по первичному звену необходима более адресная работа и федеральная поддержка", - отметил Витько.

В пресс-службе правительства региона агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что по предварительным расчетам, в рамках новой целевой программы краевые власти планируют привлечь не менее 10 млрд рублей федеральных средств. Именно столько регион получил из бюджета страны в 2013 году на модернизацию объектов здравоохранения. Средства пойдут на строительство ФАПов и других объектов здравоохранения, обновление оборудования и капитальный ремонт поликлиник. Речь также идет о строительстве жилья для врачей, подготовке кадров.

Краевой проект будет представлен федеральному правительству в январе 2020 года. После этого специалисты регионального минздрава поедут его защищать.

Как сообщалось, 20 августа президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, определиться с необходимыми источниками финансирования, "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ", "создать механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их реализации и исполнения".

Глава государства назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения. Это - износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и некачественная организация выплат заработной платы.

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