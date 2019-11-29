Экспертизу "Фризиума" в России планируют завершить к марту

29.11.19 12:04

© РИА Новости. Александр Гальперин

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспертиза незарегистрированного в России препарата "Фризиум" может завершиться к марту, сообщает Минздрав России.

"Компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава России в пятницу.

В ведомстве не уточнили, означает ли завершение экспертизы регистрацию препарата в России, а если нет, то в какие сроки будет осуществлена регистрация "Фризиума".

26 октября сообщалось, что первую партию "фризиума" на 540 детей привезли в Россию.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.