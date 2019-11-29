Алтайскому Яровому, где действует режим ЧС из-за нехватки топлива, выделят деньги на уголь

29.11.19 12:16

© РИА Новости. Сергей Аверин

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета 40 млн рублей для закупки угля в Яровое, где единственная ТЭЦ оказалась в критическом состоянии, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Городу Яровое выделено 40 миллионов рублей. Деньги в первую очередь будут направлены на приобретение топлива. По состоянию на 29 ноября температура воздуха в квартирах жителей и социальных учреждениях города составляет 24 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ТЭЦ работают котлы N9 и N10. Кроме того, специалисты ведут ремонт воздухоподогревателя на котле N7.

"Расход топлива в сутки в среднем составляет 400 тонн угля. Запасы топлива сегодня - 5 тыс. 67 тонн. В городе создан двухнедельный запас угля", - подчеркивается в пресс-релизе.

21 ноября СУ СКР по Алтайскому краю начало проверку в Яровом в связи с регулярными перебоями с подачей тепла. По данным следствия, с начала отопительного сезона 2019 года и по настоящее время в городе регулярно происходят перебои в теплоснабжении не только многоквартирных жилых домов, но и социально значимых объектов. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ.

Следствие намерено дать юридическую оценку не только действиям специалистов, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО "Яровская топливно-энергетическая компания".

26 октября в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения. Однако все это время температура в жилых помещениях яровчан не превышала плюс 18 градусов.

21 ноября губернатор региона Томенко ввел в городе режим ЧС.