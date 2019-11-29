Первые ледовые переправы открыли в Кузбассе

29.11.19 12:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Ледовые переправы на реках Томь и Кия открыли вблизи кузбасских городов Мыски и Мариинск, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"Первая открыта в городском округе Мыски. Она предназначена для легковых автомобилей, пролегает через реку Томь и соединяет два поселка - Бородино и Усть-Мрасс. Вторая - пешеходная через реку Кия в городе Мариинск", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что толщина льда автомобильной переправы составляет 40-50 см, что позволит проезжать по ней автомобилям весом до 8 тонн.

Также сообщается, что для выявления стихийных переправ проводятся рейды и патрулирования на водоемах области.

Как сообщалось, первые ледовые переправы в прошлом году были открыты в середине декабря. Всего в Кузбассе было допущено к эксплуатации более 40 переправ, в том числе технологических, гужевых и автомобильных.