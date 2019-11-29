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29.11.19 12:18
Первые ледовые переправы открыли в Кузбассе
"Первая открыта в городском округе Мыски. Она предназначена для легковых автомобилей, пролегает через реку Томь и соединяет два поселка - Бородино и Усть-Мрасс. Вторая - пешеходная через реку Кия в городе Мариинск", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что толщина льда автомобильной переправы составляет 40-50 см, что позволит проезжать по ней автомобилям весом до 8 тонн.
Также сообщается, что для выявления стихийных переправ проводятся рейды и патрулирования на водоемах области.
Как сообщалось, первые ледовые переправы в прошлом году были открыты в середине декабря. Всего в Кузбассе было допущено к эксплуатации более 40 переправ, в том числе технологических, гужевых и автомобильных.
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