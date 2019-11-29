Профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

29.11.19 12:25

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Последний предновогодний день 2019 года вполне может быть нерабочим днем, но не повсеместно по стране, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"31 декабря в этом году может объявить выходным либо местная власть в том или ином регионе, или конкретный работодатель на своем предприятии по согласованию с профсоюзным комитетом. На этом уровне последний предновогодний день может стать выходным", - сказал Шмаков в пятницу "Интерфаксу".

Глава ФНПР считает целесообразным поддержать законопроект, в рамках которого предложено объявлять 31 декабря выходным днем.

"Что касается обсуждаемой инициативы сделать 31 декабря выходным, она вполне разумна. Полагаю, что этот законопроект, в том в виде, в котором он предложен (стоит поддержать). А именно, в том случае, когда 31 декабря не является календарным выходным", - сказал собеседник агентства.

ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в его членских организациях состоят более 20 млн человек.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня.

Авторы - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев - отмечают в пояснительной записке, что в настоящее время, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года, указывается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней.

Законопроектом предлагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ.

Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь заявил, что действующее законодательство уже позволяет переносить выходной день на 31 декабря - для этого нужно совместное решение правительства, работодателей и профсоюзов.

Он пояснил, что после последних изменений в 112 статью Трудового кодекса новогодние каникулы были сокращены на два дня: они раньше фактически продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. "И два эти дня правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может перенести на любые дни - присовокупить к существующим выходным с одной, с другой стороны и так далее", - сказал Исаев.

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сделать 31 декабря выходным днем. "Я против избыточного расширения выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике. Но мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным", - сказала она.

В свою очередь в Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

"Правительство принимает решение заблаговременно (по выходным и праздничным дням), невозможно что-то поменять централизованно для всех", - сказал Топилин. По его словам, правительство решает, на какие дни выпадут праздники, в октябре предыдущего года. Это делается для того, чтобы работодатели и работники по всей стране смогли спланировать свои графики. "Поэтому в данный момент по 31-му числу (декабря) этого года централизованное решение принять просто невозможно. Оно должно было быть принято полтора года назад", - сказал министр.