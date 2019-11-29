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29.11.19 12:32

Курганская область получит федеральное финансирование для модернизации медучреждений

© РИА Новости. Александр Гальперин
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову помочь с финансированием, необходимым для модернизации поликлиник и больниц в регионе.

В ходе встречи в пятницу Шумков рассказал премьеру, что все больницы области подлежат модернизации, однако порядка трети придется строить заново. По словам губернатора, он лично осмотрел 24 больницы.

"Это важно. Я Вас прошу вместе с моими коллегами по правительству, с министром здравоохранения, с курирующим вице-премьером это отработать, поскольку мы начнём уже в самое ближайшее время. Вы сделаете паспорт, проведёте инвентаризацию, и потом уже выйдем на эти объекты. Вы и сами планируете деньги, это правильно, но в то же время здесь будет и федеральное финансирование", - сказал Медведев.

Он также обратил внимание губернатора на возможности, которые могут открыться в рамках программы по развитию первичной медицинской помощи, включая реконструкцию старых поликлиник и больниц, а также строительство новых.

Шумков рассказал, что проекты, которые не вошли в нацпроекты, будут построены по программе индивидуального развития.

"Это хирургический комплекс по онкологии, противотуберкулёзный диспансер, новая поликлиника для Кургана, и сейчас мы обсуждаем ещё ремонт больницы скорой помощи", - сказал он.

"Мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем "зацепить" через нацпроекты", - отметил губернатор.

"Добивайте", но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а всё-таки стали развиваться", - заметил Медведев.

По словам Шумкова, эта работа является частью плана по развитию Курганской области. Другими основными опорными точками плана является развитие экономики, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Вы совершенно правильно говорите, бесполезно заливать деньгами территории, которые сами не готовы развиваться. В части экономики - предложение по созданию особой экономической зоны. Формирование индустриальных парков подготовило почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами", - сказал Шумков.

По его словам, уже есть определенные результаты этой работы. В частности, индекс промышленного производства по региону в первом полугодии этого года составил 104%, рост инвестиций в сельское хозяйство - более 22%.

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