"Уралкриомаш" поставил новое оборудование для ракетного комплекса "Ангара-А5"

29.11.19 12:36

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Уралкриомаш" (Нижний Тагил, входит в АО "НПК "Уралвагонзавод") отгрузило специальное оборудование для строительства второй очереди космодрома "Восточный" под космический ракетный комплекс "Ангара-А5", говорится в сообщении "Уралкриомаша".

Поставленная система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя состоит из пяти вертикальных емкостей объемом 32 куб. м каждая, коммуникаций и арматуры.

"Подобное оборудование есть на большинстве стартовых комплексов, но мы разрабатывали его впервые", - приводятся в сообщении слова главного конструктора "Уралкриомаша" Александра Мазо.

Система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя - от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время запуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур. Все элементы системы рассчитаны на кратковременный интенсивный выброс большого количества воды, поясняет компания.

В рамках выполнения госзаказа "Уралкриомаш" также разработал и изготовил системы заправки тяжелой "Ангары" нафтилом и жидким кислородом разгонного блока. Первые резервуары для хранения топлива были отправлены на космодром в августе 2018 года. Поставка оборудования идет в соответствие с утвержденным графиком, уточняется в сообщении.

"В ближайшее время мы ожидаем подтверждение с космодрома о готовности к приемке оборудования системы хранения и заправки разгонного блока РКК "Ангара-А5" жидким кислородом. Как только мы его получим, в кратчайшие сроки оборудование будет отправлено нашему заказчику на Восточный", - сообщил гендиректор "Уралкриомаша" Дмитрий Скоропупов.

В перспективе Уралкриомаш готовится к работе в проекте по созданию третьей очереди космодрома для сверхтяжелого класса ракеты-носителя. В настоящее время с заказчиком - ФГУП "ЦЭНКИ НИИСК" идет согласование исходных данных по проекту.

В рамках федеральной программы по подготовке инфраструктуры космодрома "Восточный" уральский завод работает с 2012 года. Для возведения первой очереди космодрома на предприятии создан уникальный наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя "Союз", который работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом.

"Уралкриомаш" специализируется на изготовлении оборудования для АЗС и АГЗС, ремонте железнодорожных криогенных цистерн и изготовлении малых серий железнодорожного подвижного состава.