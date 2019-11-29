Голикова: квоту на работников из-за рубежа в 2020г установят на уровне 105 тыс. человек

29.11.19 12:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В правительстве предлагают установить квоты на привлечение иностранных работников в Россию в 2020 году в объеме более 100 тыс. человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Постановлением (правительства - ИФ) предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу.

По ее словам, квоты в таком объеме позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, а также обеспечит реализацию таких проектов как космодром "Восточный", газопровод "Сила Сибири" и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородов.

Потребность в иностранной рабочей силе, напомнила Голикова, определена на основании предложений регионов и сформирована с учетом приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам, а также на основании тенденций на рынке труда.

"Привлечение иностранных работников будет осуществляться преимущественно на рабочие места, требующие наличия профессиональной квалификации, - это 96,5 % от потребности на 2020 год", - сказала вице-премьер.

Это, в том числе, места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, куда планируется привлечь около 30 тыс. человек.