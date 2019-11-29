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29.11.19 12:44

РусАл инвестировал в развитие Богословского алюминиевого завода более 2,6 млрд рублей

© РИА Новости. Вадим Смальков
29 ноября. Interfax-Russia.ru - ОК "РусАл" в 2017-2019 годах направил около 2,6 млрд рублей на развитие и модернизацию производственных мощностей Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Свердловская область, входит в ОК "РусАл") и Богословской ТЭЦ, говорится в сообщении ОК "РусАл".

Средства, в том числе, были направлены на завершение проекта по техническому перевооружению глиноземного производства, что с ранее реализованными инициативами привело к увеличению выпуска глинозема на более чем 55 тыс. тонн при снижении себестоимости производства.

"Благодаря комплексной и планомерной работе, мы достигли увеличения выпуска глинозема до показателя свыше 1 млн тонн в год, повысив эффективность и снизив себестоимость готовой продукции", - отметил директор по глиноземному бизнесу "РусАла" Яков Ицков, слова которого приводятся в сообщении.

Официальный представитель "РусАла" в Уральском федеральном округе Роман Лукичев пояснил агентству "Интерфакс-Урал", что выпуск глинозема на БАЗе в 2018 году незначительно превысил 1 млн тонн, в текущем году будет "чуть больше", на 2020 год запланировано также сохранить выпуск глинозема на таком уровне.

В рамках проектов технического перевооружения на БАЗе ведется обновление блока декомпозиции, насосного парка, замена баковой аппаратуры, продолжается автоматизация технологических процессов. На Богословской ТЭЦ продолжается реновация основного оборудования станции.

Богословский алюминиевый завод (БАЗ) - предприятие по производству глинозема, расположенное в Краснотурьинске Свердловской области. Использует в качестве сырья бокситы Североуральского месторождения (СУБР).

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