Tele2 планирует запустить сеть на Ставрополье в 2021 году

29.11.19 12:56

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") планирует запустить сети на территории Ставропольского края в 2021 году, сообщил генеральный директор компании Сергей Эмдин журналистам в пятницу.

"Прежде всего, мы смотрим на Ставрополь. Это - крупнейший регион на юге, где мы не присутствуем. Горизонт может быть любой. Может, стройка - 2020 год, запуск - 2021 год. Это - самый оптимистичный вариант, немного может сдвинуться. Повторюсь, у нас - нет самоцели запуститься в Ставрополе. Мы это делаем исходя из своих бизнес-историй. Первично - рентабельность компании и эффективность ее развития. Если по каким-то причинам мы поймем, что имеет смысл данный процесс сдвинуть, мы его сдвинем", - сказал Эмдин.

Гендиректор также подчеркнул, что выход в новые регионы - "это сложные инвестиции в связи с их долгосрочной окупаемостью!.

"На каждый регион мы смотрим отдельно, на его бизнес-кейс и, соответственно, принимаем решения. Мы смотрим на некоторые южные регионы. Конкретных решений пока не принято. Надеюсь, что мы сможем порадовать себя и общественность тем, что на нашей карте появятся новые регионы, как на юге, так и в других макрорегионах", - добавил Эмдин.

Ранее сообщалось, что в начале октября вышел указ о консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2. По словам главы госоператора Михаила Осеевского, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года. Ожидается, что в результате компания станет крупнейшей по выручке на телеком-рынке РФ (около 500 млрд рублей).

Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") является четвертым по величине сотовым оператором РФ. Компания создана на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Компании завершили создание СП 6 августа 2014 года. По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал новой компании акции своих мобильных "дочек", получив 45% в новом операторе.

Еще 55% Tele2 распределены между ВТБ , банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова. Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах России (в том числе в Москве и Московской области), во всех регионах присутствия компания уже развернула сети 4G, оператор обслуживает 42,3 млн абонентов.