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29.11.19 13:08

Две трети субъектов РФ просят распространить "Платон" на региональные дороги

© РИА Новости. Алексей Филиппов
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Минтранс обсуждает с субъектами РФ возможность предоставления им права на введение платного проезда большегрузов по региональным автодорогам, две трети регионов поддерживают инициативу, заявил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в пятницу.

"Мы продолжаем работу в этом направлении, ждем позицию регионов по этому вопросу, в том числе по протяжённости дорог, которую они бы видели. Доформируем и будем докладывать", - сказал Алафинов.

"Большинство регионов, нами опрошенных - более 66 - за. Но это (введение платного проезда по региональным дорогам - ИФ) в любом случае будет их право, не обязанность. Они сами будут выбирать участки дорог, мы сейчас как раз вот это отрабатываем. Более 66 регионов за. Вопрос чувствительный, надо подготовиться", - добавил он.

В начале июля директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков говорил "Интерфаксу", что решения о распространении действия системы "Платон" на региональные дороги пока нет. Он отмечал, что в случае его принятия регионы должны будут объяснить размер взимаемой с грузовиков платы. "Сегодня решения нет, и говорить, что когда-то оно будет, я не могу. Что касается размера оплаты - моделируя возможные истории, мы понимаем, что размер платы не может быть выше, чем установлен для федеральных дорог. Каждый субъект, в нашем понимании, должен обосновать размер платы, если такое решение будет принято", - говорил чиновник.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог.

"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере (распространения действия системы взимания платы с грузовиков на региональные дороги - ИФ). Они не предполагают некой обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги. С учётом, как мы обсуждали на Госсовете, достаточно сложной ситуации в регионах по качеству дорог и, как правило, более низкой несущей способности региональных дорог по сравнению с "федералкой", многие регионы просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но, поскольку это достаточно серьёзная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем - то есть, пока только обсуждаются все возможные варианты по этому поводу", - сказал министр.

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