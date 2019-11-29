Калининградская область приняла бюджет на 2020г с дефицитом 2,7% расходов

29.11.19 13:28

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Калининградской областной Думы в окончательном чтении утвердили проект закона о бюджете Калининградской области на 2020 год, сообщила пресс-служба губернатора.

"Доходы на 2020 год запланированы в объеме 113,3 млрд рублей, расходы - 116,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,2 млрд рублей, или 2,7% расходов. Часть дефицита в размере 1,9 млрд рублей покрываются остатками средств на счете областного бюджета, а оставшиеся 1,3 млрд рублей обеспечиваются в основном заимствованиями", - говорится в пресс-релизе.

В структуре доходов областного бюджета весомая доля - 69,3 млрд рублей приходится на финансовую помощь из федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы в проекте закона спрогнозированы в объеме 44 млрд рублей. План по налоговым доходам предполагает более чем девятипроцентный их рост. Почти на 60% их структуру формируют налог на доходы физических лиц и налог на прибыль, более 13% составляют акцизы на нефтепродукты и транспортный налог, которые определяют объем дорожного фонда.

Традиционно значительная часть бюджетных средств будет направлена на социальную сферу, в том числе и новые для региона расходные обязательства. Среди них - доплаты к пенсиям, на 77% софинансируемые федеральным правительством, выплаты женщинам, которые рожают первого ребенка во время обучения в образовательном учреждении, либо в течение трех лет после обучения.