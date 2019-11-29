Челябинская вновь снизила налоговые ставки для ряда категорий предпринимателей

29.11.19 13:31

© РИА Новости. Нина Зотина

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли закон о снижении налоговых ставок для ряда категорий предпринимателей в регионе при применении УСН, сообщает пресс-служба ЗСО.

Так, с 15% до 10% уменьшится ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются "доходы минус расходы". Для налогоплательщиков, занимающихся приоритетными для региона видами деятельности (17 категорий, плюс торговля обувью, изделиями из меха в специализированных магазинах и лекарствами аптеках), ставка снижается с 10% до 7%.

Также депутаты с 6% до 3% скорректировали ставки для налогоплательщиков, объектом налогообложения которых являются доходы. Речь идет о предпринимателях, деятельность которых связана с обработкой и утилизацией отходов, предоставлением мест для краткосрочного проживания, производством изделий народных художественных промыслов и др.

Закон также устанавливает ставку в размере 1% для организаций и индивидуальных предпринимателей (объект налогообложения - доходы), оказывающих соцуслуги.

В пресс-службе Заксобрания региона агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что законопроект принят в трех чтениях, он вступает в силу с 1 января 2020 года.