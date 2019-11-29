Опасный для хвойных лесов вредитель выявлен в Севастополе

29.11.19 13:37

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сосновый семенной клоп обнаружен в Севастополе, этот вредитель опасен для хвойных лесов Крымского полуострова, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в пятницу.

"Установлена карантинная фитосанитарная зона", - говорится в пресс-релизе.

Сосновый семенной клоп - сравнительно крупное насекомое, достигающее в длину 20 миллиметров. Цвет тела вредителя варьирует от красновато-коричневого до серо-коричневого. Клоп обитает более чем на 40 видах хвойных, на некоторых видах кипарисовых и на фисташке.

Сосновый семенной клоп - инвазивный вид, сравнительно недавно появившийся на территории России: впервые выявлен в 2009 году в черте города Ростов-на-Дону.

"При наличии клопа в (хвойных - ИФ) насаждениях велика вероятность возникновения вспышки диплодиевого некроза, неизбежно приводящего к снижению прироста по высоте и усыханию молодых сосен. К тому же клоп высасывает питательные вещества из семян сосновых шишек, это резко уменьшает семенной потенциал хвойных растений", - отмечает управление Россельхознадзора.

Основной путь распространения соснового семенного клопа - занос вредителя с посадочным материалом.

"В зоне ареала клоп активно разлетается в поиске кормового растения или полового партнера", - говорят специалисты.

Как сообщалось ранее, клоп дубовая кружевница выявлен в Крыму, в Симферополе проводятся карантинные мероприятия. Вредитель опасен для различных видов дуба, а также для каштанов и яблони.

Дуб - главная лесообразующая порода на полуострове. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, площадь дубовых насаждений в Республике Крым составляет более 110 тыс. га, а это - 60% лесных насаждений.