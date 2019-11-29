Редкую певчую птицу обнаружили в Мордовском заповеднике

29.11.19 13:50

© РИА Новости. Марк Редькин

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Орнитологи обнаружили на территории Мордовского заповедника новый вид птиц - обыкновенного ремеза.

"Это небольшая птица размером чуть меньше синицы. Вид занесен в Красную книгу республики Мордовия с категорией 3 (редкий)", - говорится в сообщении на сайте заповедника.

Редкую певчую птицу заметили возле старого торфокарьера у пос. Пушта и деревни Большое Татарское Караево, почти на границе заповедника. Позже орнитологи нашли и место гнездования ремеза.

По мнению сотрудников заповедника, птицы жили здесь весь летний период.