Участникам нацпроекта по поддержке занятости в Тамбовской области получат налоговые вычеты

29.11.19 14:07

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Тамбовские предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с 2020 года получают право на вычет из регионального налога на прибыль, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соответствующий закон в пятницу приняла областная дума.

"Минэкономразвития включило Тамбовскую область в число семи пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции, - сообщает пресс-служба. - Закон направлен на оказание мер государственной поддержки для стимулирования обновления основных производственных фондов и роста производительности труда предприятий".

С 2020 года тамбовские предприятия смогут воспользоваться вычетом из регионального налога на прибыль на инвестиционные цели - приобретение, модернизацию и улучшение основных средств.

Вычет предоставляется в рамках соглашения предприятия с администрацией региона. Соглашение предусматривает целевые показатели по росту производительности труда не менее 10%, 15% и 30% в первый, второй, третий годы по сравнению с базовым годом.

При этом размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет Тамбовской области, определен в совокупности не более 90% суммы расходов текущего периода.

Такая мера господдержки даст компаниям дополнительный стимул развития и участия в нацпроекте, а региону позволит ускорить динамику роста инвестиций в основной капитал, поясняет пресс-служба.