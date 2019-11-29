Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия

29.11.19 14:20

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

Согласно проекту, в случае установления факта совершения семейно-бытового насилия незамедлительно выносится защитное предписание - с согласия лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, или их законных представителей.

Экземпляр защитного предписания вручается нарушителю с разъяснением ему его прав, а также правовых последствий в случае неисполнения защитного предписания.

Согласно документу, лицу, подвергшемуся семейно-бытовому насилию, выдается экземпляр защитного предписания с разъяснением ему его прав, а также правовых последствий в случае неисполнения защитного предписания нарушителем.

Защитное предписание выносится в отношении лица, достигшего на момент его вынесения 18 лет. Защитным предписанием нарушителю может быть запрещено: совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Также нарушителю может быть запрещено предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, не известном нарушителю.

Срок действия защитного предписания составляет 30 суток с момента его вынесения.

При наличии оснований полагать, что угроза совершения семейно-бытового насилия сохраняется, по письменному заявлению лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, срок действия защитного предписания может быть продлен должностным лицом органа внутренних дел до 60 суток.

Неисполнение защитного предписания нарушителем влечет ответственность, установленную законодательством РФ, говорится в проекте.

На время действия защитного предписания нарушитель ставится на профилактический учет органами внутренних дел и за ним осуществляется профилактический контроль.

Вынесение, продление срока действия защитного предписания могут быть обжалованы нарушителем в вышестоящий орган.

В случае если есть основания полагать, что вынесенное защитное предписание не обеспечивает безопасность и защиту лица (лиц), подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, должностное лицо органа внутренних дел вправе обратиться в суд за судебным защитным предписанием.

Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать те же действия. Также судебное предписание может возложить на нарушителя обязанность пройти психологическую программу, покинуть место совместного жительства или пребывания с пострадавшими на срок действия предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма.

Суд также может обязать нарушителя передать лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, их личное имущество, документы, если они удерживаются обидчиком.

Судебное защитное предписание может быть выдано на срок от 30 суток до одного года.

Законопроект подготовлен рабочей группой при Совете Федерации, в которую, в частности, вошли парламентарии и эксперты.

Само понятие "семейно-бытовое насилие" определяется в документе как "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

Лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию - "супруги, бывшие супруги, лица, имеющие общего ребенка (детей), близкие родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица, связанные свойством, которым вследствие семейно-бытового насилия причинены физические и (или) психические страдания и (или) имущественный вред или в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены физические и (или) психические страдания и (или) имущественный вред".

Нарушитель - лицо, достигшее 18 лет, совершившее или совершающее семейно-бытовое насилие.

В законопроекте также прописаны виды профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактического воздействия.

Такое воздействие осуществляется в следующих формах: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактический контроль; помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; специализированные психологические программы; защитное предписание; судебное защитное предписание.

К нарушителю могут применяться одновременно несколько форм профилактического воздействия.

Основанием для мер профилактики бытового насилия в частности, может быть заявление пострадавшего либо его законных представителей, обращение граждан, которым стало известно о факте такого насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии.

Основаниями могут быть также сведения, поступившие из федеральных, региональных органов власти, органов государственной органов местного самоуправления, от организаций, должностных и других лиц, установление должностным лицом органа внутренних дел факта совершения семейно-бытового насилия или угрозы его совершения, а также решение суда.

Заявления, жалобы и сообщения о совершении семейно-бытового насилия или об угрозе его совершения должны рассматриваться органами власти незамедлительно.