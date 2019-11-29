В Чувашии откроют 180 образовательных центров "Точка роста" до 2024 года

29.11.19 14:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В Чувашии в ближайшие пять лет появятся 180 центров цифрового и гуманитарного развития школьников "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование", сообщается на сайте Минобразования республики.

"В них (центрах - ИФ) будут реализовываться образовательные программы по предметам: "технология", "информатика", "ОБЖ", а также программы дополнительного образования детей. Всего до 2024 года в Чувашии подобные центры будут открыты в 180 школах 24 муниципалитетов республики",- приводятся в сообщении слова министра образования республики Сергея Кудряшова.

Он отметил, что основная цель данного проекта - предоставление качественного образования школьникам, проживающих в сельской местности и малых городах.

По информации Минобразования Чувашии, в текущем году в республики появилось 40 образовательных центров, столько же планируется открыть и в 2020 году.

На закупку оборудования для каждой "Точки роста" выделено по 1,6 млн рублей, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на реализацию национального проекта "Образование" в Чувашии на шесть лет заложено свыше 5 млрд рублей. К концу 2024 года планируется увеличить охват дополнительным образованием до 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.