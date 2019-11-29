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29.11.19 14:33

Гособвинение запросило 14 лет колонии для экс-министра Подмосковья Кузнецова

© РИА Новости. Владимир Астапкович
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственное обвинение попросило приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений окончательно прошу назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявила прокурор Амалия Устаева в ходе прений сторон по делу Кузнецова в Басманном суде Москвы в пятницу.

В качестве дополнительного наказание гособвинение попросило назначить Кузнецову штраф в размере 1 млн рублей. Также прокурор предложила лишить подсудимого права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Как сообщалось, экс-чиновнику вменяется 22 эпизода особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинитель Устаева попросила признать Кузнецова виновным в совершении всех вмененных преступлений.

"В силу занимаемой должности Кузнецов должен был оберегать бюджет, чтобы ни одна копейка в сторону не уходила. И действительно, ни одна копейка в сторону не уходила - все оседало на его счетах и в офшорах", - отметила прокурор.

Согласно фабуле дела, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, установило следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов указанной группы. В частности, 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

Кузнецов, долгое время находившийся за границей, был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года. Свою вину он признал в полном объеме.

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