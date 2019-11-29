Первый общедоступный музей России - Кунсткамера отметит 300-летие

29.11.19 14:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук отметит свой 300-летний юбилей бесплатными экскурсиями, сообщил директор музея Андрей Головнев журналистам в пятницу.

"300 лет назад Кунсткамера открылась как публичный музей. Одновременно ей и 305 лет - момент учреждения. Все остальные музеи размножились от Кунсткамеры. 6 декабря музей будет работать бесплатно с утра до 16 часов. Посетителям предложат экскурсии о приобретении первоначальной коллекции Петра. Также ожидается специальная директорская экскурсия после выстрела в Петропавловской крепости", - сказал Головнев.

Он отметил, что в текущем году Кунсткамера заработала как выставочный центр. Перед Новым годом петербуржцам покажут новые материалы, готовится выставка результатов арктических экспедиций.

"Сегодня очередь на создание новых выставок. Я очень надеюсь, что у нас продолжится линия выставок по Океании, планируется совместная выставка с РГО. В следующем году надеемся не оставить без внимания Восток, в частности, Корею. В перспективе хотим создать залы РГО в Кунсткамере", - добавил директор музея.

Заместитель директора Владимир Давыдов рассказал, что 6 декабря в музее откроется выставка, посвященная этнографу Брониславу Пилсудскому и предметам народов Дальнего Востока.

"Будут представлены уникальные фотографии коренных народов Дальнего Востока. Это "пограничные" народы между Россией и Японией. Истории, которые вплетены в эти предметы, разворачиваются в глобальную геополитику", - сказал Давыдов.

В частности, на выставке покажут фотографии о медвежьем празднике, шаманизме. Посетители увидят бубен, который использовался в ритуалах айнов, ритуальные стружки и сосуд для приготовления ядов.

Музей антропологии и этнографии Российской академии наук (МАЭ РАН, Кунсткамера) - первый общедоступный музей России, учрежден императором Петром Великим. Обладает уникальной коллекцией, раскрывающей историю и быт многих народов. Также известен коллекцией анатомических редкостей.